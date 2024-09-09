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Делегация ГНФАР провела ряд встреч в Китае

Делегация ГНФАР провела ряд встреч в Китае Делегация во главе с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафилом Мамедовым в рамках рабочего визита в Китай приняла участие в церемонии открытия 24-й Китайской международной выставки инвестиций и торговли, а т
Финансы
9 сентября 2024 г. 14:07
Делегация ГНФАР провела ряд встреч в Китае

Делегация во главе с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафилом Мамедовым в рамках рабочего визита в Китай приняла участие в церемонии открытия 24-й Китайской международной выставки инвестиций и торговли, а также провела ряд встреч с государственными и частными организациями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, на "круглом столе" с участием заместителя премьер-министра Государственного совета Китая Хэ Лифэна и представителей других государственных учреждений обсуждались возможности сотрудничества между суверенными фондами благосостояния двух стран, потенциальные области партнерства, а также обмен мнениями по вопросам устойчивого развития и зеленой энергетики в рамках инвестиционных мероприятий.

В рамках визита состоялись встречи с заместителем председателя Китайской инвестиционной корпорации Лю Хаолином, президентом инвестиционной группы "Blackstone" Джонатаном Греем, главным исполнительным директором компании "Brookfield Asset Management" Брюсом Флаттом, заместителем председателя Народного банка Китая Сюань Чаннэном, а также с руководителями китайских промышленных и энергетических компаний "China Energy Engineering Corporation", "CATL", "HiTHIUM" и других.

На встречах обсуждались возможности расширения сотрудничества ГНФАР с этими организациями и перспективы дальнейших инвестиций.

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