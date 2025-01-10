ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил восьмой транш бонуса в размере $450 млн в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил восьмой транш бонуса в размере $450 млн в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года.

Об этом Report сообщили в фонде.

"По условиям этого контракта, в 2018-2025гг ГНФАР должен был получить суммарно $3,6 млрд [$450 млн ежегодно] в виде бонуса. Восьмой, последний транш бонуса в размере $450 млн поступил на счет фонда на этой неделе", - заявили в ГНФАР.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту долевое участие сторон в проекте выглядит следующим образом: британская BP plc - 30,37%, Госнефтекомпания Азербайджана - 31,655%, венгерская MOL - 9,57%, американская ExxonMobil - 6,79%, индийская ONGC Videsh - 2,925%, японские Inpex Corp. - 9,31% и Itochu Oil - 3,65%, турецкая TPAO - 5,73%.