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ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил восьмой транш бонуса в размере $450 млн в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года.
Финансы
10 января 2025 г. 17:14
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил восьмой транш бонуса в размере $450 млн в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года.

Об этом Report сообщили в фонде.

"По условиям этого контракта, в 2018-2025гг ГНФАР должен был получить суммарно $3,6 млрд [$450 млн ежегодно] в виде бонуса. Восьмой, последний транш бонуса в размере $450 млн поступил на счет фонда на этой неделе", - заявили в ГНФАР.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту долевое участие сторон в проекте выглядит следующим образом: британская BP plc - 30,37%, Госнефтекомпания Азербайджана - 31,655%, венгерская MOL - 9,57%, американская ExxonMobil - 6,79%, индийская ONGC Videsh - 2,925%, японские Inpex Corp. - 9,31% и Itochu Oil - 3,65%, турецкая TPAO - 5,73%.

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Версия на азербайджанском языке ARDNF AÇG-nin işlənməsi üzrə yeni müqavilə çərçivəsində bonusun son tranşını alıb - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке SOFAZ receives last tranche of bonus under new ACG development contract - EXCLUSIVE

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