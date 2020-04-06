​ГНФАР: Нет необходимости в вынужденной продаже активов

Бюджетные прогнозы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) утверждаются на ежегодной основе, и уровень исполнения бюджета различается в определенные периоды года.

Как передает Report, об этом говорится в информации ГНФАР.

Отмечается, что фонд ежегодно осуществляет трансферты в определенном объеме в государственный бюджет, и для покрытия этих расходов фонд держит в инвестиционном портфеле краткосрочные активы как минимум на данную сумму.

"Наряду с этим, средства ГНФАР играют роль "подушки безопасности" при внешних шоках и используются для покрытия фискального дефицита, который может сформироваться в госбюджете. Учитывая это, важную часть средств фонда составляют высококачественные ликвидные инструменты, которые можно немедленно использовать", - говорится в информации.

Фонд отмечает, что нет необходимости в преждевременной и вынужденной продаже активов, включенных в инвестиционный портфель.