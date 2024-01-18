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ГНФАР более половины трансферта в госбюджет осуществил в иностранной валюте

ГНФАР более половины трансферта в госбюджет осуществил в иностранной валюте Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил 56% трансфертов в государственный бюджет в 2023 году в иностранной валюте.
Финансы
18 января 2024 г. 17:13
ГНФАР более половины трансферта в госбюджет осуществил в иностранной валюте

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил 56% трансфертов в государственный бюджет в 2023 году в иностранной валюте.

Об этом сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report.

На совместных с Цетробанком валютных аукционах в прошлом году ГНФАР продал 3 млрд 47,5 млн долларов США (5 млрд 180,75 млн манатов), которые затем были переведены в госбюджет. Трансферт из фонда в бюджет составил 11 млрд 737,6 млн манатов. Разница составляет 6 млрд 556,85 млн манатов.

"Часть трансферта в государственный бюджет была осуществлена в иностранной валюте, что позволило выполнить обязательства бюджета, связанные с иностранной валютой", - заявили в Госнефтефонде.

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