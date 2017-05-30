Глобальная коррупция достигает 2 трлн долларов в год

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Ежегодный объем коррупции в мировом масштабе оценивается приблизительно в 2% мирового ВВП, в денежном выражении - в 1,5-2 трлн долларов в год. Об этом сообщает Report со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) "Коррупция: цена вопроса и стратегии ослабления".

В докладе говорится, что коррупция имеет подавляющий эффект для экономического роста, блокируя ключевые факторы позитивной динамики ВВП. МВФ признает связь коррупции с экономической нестабильностью, корреляции ее с высоким уровнем инфляции, относительно низким уровнем частных инвестиций в экономике.

Среди антикоррупционных стратегий интерес представляет рекомендация организации превентивной транспарентности не пораженных коррупцией секторов экономики и в целом превентивных антикоррупционных реформ.