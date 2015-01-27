Главы МИД ЕС обсудят возможность отключения России от SWIFT

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 29 января обсудят возможность отключения России от международной системы платежей SWIFT, а также перечень новых санкций против компаний и банков страны, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

В частности, в Брюсселе изучают возможность расширения списка товаров и технологий, экспорт которых в Россию планируется остановить. Кроме того, Еврокомиссия может запретить покупку российских суверенных долговых обязательств, а также расширить список физических лиц, активы которых в Европе могут быть заморожены.

Введение новых санкций должно быть одобрено всеми 28 странами, входящими в Евросоюз.