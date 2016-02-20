​Главу регулятора ценных бумаг Китая сместили на фоне обвала рынка

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Руководителя китайской Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) Сяо Гана отправили в отставку, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Его работа подверглась критике после обвала на фондовом рынке КНР.

Глава Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Сяо Ган отправлен в отставку, сообщает агентство Xinhua. Решение об отставке Сяо Гана приняли Коммунистическая партия и Государственный совет КНР.

Информация о возможной отставке Сяо Гана появилась накануне в издании Wall Street Jornal. Газета, со ссылкой на осведомленные источники, сообщала, что в ближайшие дни ожидается объявление отставки главы регулятора фондового рынка. WSJ отмечала, что отставка Сяо Гана может произойти спустя месяцы критики в отношении работы его ведомства и в целом действий правительства по управлению экономикой.

Сяо Ган возглавил комиссию в марте 2013 года. Меры, предпринятые им после обвала фондового рынка летом 2015 года, критиковались трейдерами и другими чиновниками, которые говорили, что действия регулятора лишь увеличили волатильность.

Летом прошлого года китайские биржи пережили крупнейшее падение: тогда ключевой индекс китайской биржи Shanghai Composite в течение нескольких недель упал более чем на 40%. Это в свою очередь оказало негативное влияние на фондовые рынки по всему миру. Волатильность на биржах КНР возобновилась в первые недели января после стабилизации в четвертом квартале. В конце января ключевые китайские индексы опустились до 13-месячного минимума на фоне замедления темпов роста экономики и опасений усиления оттока капитала.