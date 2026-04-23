    Главный экономист ВБ заявил о хорошей ситуации с доступом к финуслугам в Азербайджане

    Главный экономист ВБ заявил о хорошей ситуации с доступом к финуслугам в Азербайджане

    В Азербайджане сложилась благоприятная ситуация в области доступности финансовых услуг.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист Всемирного банка по стране Стив Лорис.

    По его словам, в данной сфере наблюдается позитивная тенденция: "Азербайджан близок к передовой с показателем 87 баллов по нормативно-правовой базе, и ситуация также хорошая в плане доступа к этим услугам, будь то доступ к кредитной информации или информации о заемщиках и т. д.".

    Экономист отметил, что Азербайджан входит в список лучших в 40%-ной группе по уровню регулирования бизнеса (нормативно-правовая база) и в число лучших - в 60%-ной группе по операционной эффективности: "Операционная эффективность показывает, каковы общие затраты. Однако, если рассматривать это поэтапно - от входа на рынок до банкротства, мы видим некоторые сферы для потенциального развития: показатель в сферах рыночной конкуренции и банкротства значительно ниже 50%, и Азербайджану необходимо улучшить ситуацию в этой области".

    Лорис также добавил, что рыночная конкуренция в Азербайджане переживает период слабости: "Существуют проблемы с рассмотрением слияний и поведением конкурентов".

    Стив Лорис Всемирный банк (ВБ) Финансовые услуги
    Dünya Bankı: Azərbaycanda maliyyə xidmətlərinə çıxışla bağlı vəziyyət yaxşıdır

