​Глава Сбербанка: Во 2-м полугодии цена на нефть будет 30-40 долларов за баррель

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "В первом полугодии цена на нефть может составлять от 25 до 30-35 долларов за баррель".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Он считает, что во 2-м полугодии цена на нефть будет между 30 и 40 долларами за баррель.

"Мы понимаем, что этот год будет трудным временем, и волатильность цен на нефть будет очень высокой. Начало года было для России "тяжелым стартом". Первая причина - цены на сырьевых рынках и в первую очередь цена на нефть. Я думаю, что такую волатильность мы будем наблюдать до конца года, поэтому сейчас мы тратим много времени, пытаясь понять, какие нефтяные цены будут в этом году", - добавил глава Сбербанка.