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Глава МВФ заявила, что нельзя исключать возможность глобальной рецессии

Глава МВФ заявила, что нельзя исключать возможность глобальной рецессии Ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, нельзя исключать рецессии.
Финансы
7 июля 2022 г. 07:27
Глава МВФ заявила, что нельзя исключать возможность глобальной рецессии

Ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, нельзя исключать рецессии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в интервью агентству Reuters директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы находимся в крайне нестабильной ситуации", - отметила она. Отвечая на вопрос о возможной глобальной рецессии, глава фонда подчеркнула: "Риск возрос, поэтому нельзя этого исключать".

"Это будет тяжелый 2022 год, но, возможно, еще более тяжелый 2023 (год), - добавила руководитель финансового учреждения. - Риски рецессии увеличились на 2023 год". Замедление экономического роста может стать "неизбежной платой" учитывая неотложную необходимость восстановления стабильности цен, сказала она.

По словам Георгиевой, ситуация в мировой экономике "значительно ухудшилась" по сравнению с апрелем, когда был опубликован соответствующий доклад МВФ. Глава фонда пояснила, что это связано с глобальной инфляцией, повышением процентных ставок, замедлением экономического роста в Китае, санкциями, связанными с ситуацией в Украине.

Она сообщила, что в ближайшие недели фонд уже в третий раз в этом году понизит прогноз темпов роста мировой экономики на 2022 год, который на данный момент составляет 3,6%. Экономисты МВФ пока продолжают рассчитывать экономические показатели. Ожидается, что обновленные данные будут опубликованы в конце месяца.

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Версия на азербайджанском языке BVF-nin icraçı direktoru: “Qlobal iqtisadiyyatda resessiyanı istisna etmək olmaz”

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