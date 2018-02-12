Глава МВФ назвала неизбежным регулирование операций с криптовалютами

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Кристин Лагард сказал в интервью CNN Money.

"Я полагаю, что это неизбежно. У нас было регулирование организаций на протяжении последних десяти лет после финансового кризиса, а сейчас нам точно нужно двигаться в сторону регулирования операций, забыть об организациях и работать над операциями", — заявила Лагард.

Она добавила, что международному финансовому сообществу необходимо сосредоточиться над тем, чтобы знать, "кто чем занимается, и кто имеет право на то или иное действие, а также кого проверяют и кем управляют должным образом".

Лагард подчеркнула, что у операций с криптовалютами "есть темная сторона" и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.