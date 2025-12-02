Глава Минфина: Экономическая политика Азербайджана основана на 3 стратегических целях

Экономическая политика Азербайджана нацелена на достижение трех стратегические цели.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

"Мы стараемся обеспечить взаимосвязь между этими целями. Мы стремимся обеспечить макроэкономическую стабильность, высокий темп экономического роста, а также устойчивость стратегических резервов. Конечно, эти три цели в определенной степени противоречат друг другу, и мы не можем достичь их всех в максимальной степени одинаково. Поэтому мы строим нашу политику на поиске правильного баланса", - сказал министр.

По его словам, в расходах госбюджета на 2026 год предусмотрен достаточно большой объем инвестиций: "Доля инвестиционно-ориентированных расходов в государственном бюджете составляет 34%. Это выше среднего показателя как в мире, так и в постсоветских странах. И это еще раз дает нам показывает, что государственный бюджет Азербайджана - это инвестиционно-ориентированный бюджет".

Бабаев подчеркнул, что с другой стороны рост расходов консолидированного бюджета в 2026 году составит 2,6%. Это также вносит вклад в развитие экономики, увеличивают доходы населения, направленные на потребление.