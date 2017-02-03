Глава Казахстана: Слабые банки должны объединяться

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Слабые банки, которые не приносят пользу экономике страны, должны объединяться в более крупные.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В ходе выступления на расширенном заседании правительства президент отметил, что банки слабые: "Всего четыре банка держат 80% активов банков".

Отметим, что в кризисное время многие крупные компании пошли по пути слияния и поглощения.

"Пусть банки объединяются или акционеры ставят собственные деньги, если хотят сохранить банк. Другого способа сохранить банки нет. Они не нужны экономики, значит не имеют права на жизнь. Правильно? Вот действуй смело", - сказал Назарбаев, обращаясь к главе Национального банка Данияру Акишеву.