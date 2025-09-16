Глава Госнефтефонда Азербайджана обсудил в Японии перспективы сотрудничества

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) Исрафил Мамедов в ходе визита в Японию провел ряд встреч, направленных на углубление сотрудничества с партнерскими организациями и изучение инвестиционных возможностей.

Как сообщили в ГНФАР, делегация во главе с Мамедовым находилась в Японии 9–12 сентября.

"Основной целью визита было углубление сотрудничества с партнерскими организациями ГНФАР в Японии, анализ среды финансовых рынков и изучение инвестиционных возможностей", - говорится в сообщении.

В ходе встречи с исполнительным директором по вопросам денежно-кредитной политики и надзора за финансовыми рынками Центрального банка Японии Кодзи Накамурой стороны обменялись мнениями о денежно-кредитной политике и влиянии глобальных экономических тенденций.

С председателем Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда обсуждались реализованные проекты и новые направления взаимодействия. Подчеркивалась важность продолжения совместных инвестиционных инициатив.

На Токийской фондовой бирже азербайджанская делегация ознакомилась с проведенными институциональными реформами и мерами по повышению прозрачности.

Делегация встретилась с руководством "Sumitomo Mitsui Trust Group", с которой Фонд сотрудничает на протяжении многих лет. Стороны рассмотрели текущее состояние существующих связей и обсудили возможности сотрудничества по новым направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также состоялись встречи с руководством "Mizuho Financial Group", "PGIM" и "PAG Real Assets". В центре внимания этих обсуждений были вопросы расширения сотрудничества в различных инвестиционных сферах и оценки новых партнерских возможностей

В рамках поездки делегация также посетила павильон Азербайджана, строящийся к выставке EXPO 2025 в Осаке.