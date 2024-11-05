Глава ГНФАР избран заместителем председателя Международного форума суверенных фондов

15:51

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафил Мамедов избран заместителем председателя правления Международного форума суверенных фондов.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, делегация ГНФАР во главе с Мамедовым принимает участие в 16-м ежегодном заседании Международного форума суверенных фондов в Маскате (Оман).

Данный форум является первой и единственной организацией, объединяющей суверенные институты мира с общими активами более 8 трлн долларов США. В мероприятии, организованном инвестиционной организацией Омана под девизом "В поисках устойчивого будущего" приняли участие свыше 200 представителей более чем 100 финансовых институтов и фондов развития.

В рамках мероприятия утвержден новый состав правления Международного форума суверенных фондов. Исрафил Мамедов был избран большинством голосов на должность заместителя председателя форума. Срок его полномочий составляет 3 года, после чего начинается исполнение обязанностей председателя в течение следующих 3 лет.