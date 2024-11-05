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Глава ГНФАР избран заместителем председателя Международного форума суверенных фондов

Глава ГНФАР избран заместителем председателя Международного форума суверенных фондов 15:51
Финансы
5 ноября 2024 г. 16:06
Глава ГНФАР избран заместителем председателя Международного форума суверенных фондов

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафил Мамедов избран заместителем председателя правления Международного форума суверенных фондов.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, делегация ГНФАР во главе с Мамедовым принимает участие в 16-м ежегодном заседании Международного форума суверенных фондов в Маскате (Оман).

Данный форум является первой и единственной организацией, объединяющей суверенные институты мира с общими активами более 8 трлн долларов США. В мероприятии, организованном инвестиционной организацией Омана под девизом "В поисках устойчивого будущего" приняли участие свыше 200 представителей более чем 100 финансовых институтов и фондов развития.

В рамках мероприятия утвержден новый состав правления Международного форума суверенных фондов. Исрафил Мамедов был избран большинством голосов на должность заместителя председателя форума. Срок его полномочий составляет 3 года, после чего начинается исполнение обязанностей председателя в течение следующих 3 лет.

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Версия на английском языке ФотоSOFAZ Executive Director elected Deputy Chair of International Forum of Sovereign Wealth Funds Board
Версия на азербайджанском языке ФотоARDNF-nin rəhbəri Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun sədr müavini seçilib

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