Глава ФРС: инфляция в США достигнет целевого показателя в 2% позже, чем ожидалось

Уровень инфляции в США со временем вернется к целевому показателю в 2%, однако это произойдет позже, чем прогнозировалось ранее.

Такое мнение выразил председатель выполняющей функции центрального банка Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая во вторник в неправительственном Совете по международным отношениям, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что со временем инфляция вернется к 2%, но происходить это будет более медленными темпами, чем мы прогнозировали ранее в этом году, - сказал он. - Однако риски для этого благоприятного прогноза, очевидно, выросли".

"Мы хотим, чтобы инфляция была именно на уровне 2%, а не близко к 2%", - добавил он.

На прошлой неделе ФРС понизила прогноз инфляции США на 2019 год до 1,5% с 1,8%, на 2020 год - до 1,9% с 2%.