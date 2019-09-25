Глава FIMSA: Азербайджан стал экспортером финансовых услуг

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/21826ce677e89524f6b3576b855cd3d5/2b43a71c-7542-431e-883e-5a0d93833bc9_292.jpg

Опыт Азербайджана по государственному реестру обременения движимого имущества был изучен соседней Грузией, а Кыргызстан обратился к Азербайджану за поддержкой внедрения этой практики.

Как сообщает Report, об этом заявил и.о. председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками (FIMSA) Ибрагим Алышов.

По его словам, помимо поставок энергоресурсов, Азербайджан превратился в экспортера финансовых услуг.

"До формирования этого реестра доступ к кредитным ресурсам был возможен только через недвижимость. Сейчас же малые и средние предприниматели получили доступ к кредитным ресурсам через движимое имущество", - сказал он.