Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является многолетним партнером Азербайджана, участвующим в самых различных проектах страны. 11-13 сентября ожидается визит президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Азербайджан. В связи с этим Report предоставляет

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является многолетним партнером Азербайджана, участвующим в самых различных проектах страны. 11-13 сентября ожидается визит президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Азербайджан. В связи с этим Report предоставляет эксклюзивное интервью с главой ЕБРР:

- Как ЕБРР может помочь расширить поставки каспийских энергетических ресурсов на европейский рынок из Азербайджана и большого Каспийского региона?

- Мы являемся партнером Азербайджана на протяжении трех десятилетий и установили очень хорошие отношения с министерством энергетики страны. Ранее банк поддержал проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) с финансированием в размере 1,7 млрд евро посредством "Шахдениз II", Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.

Мы понимаем, что пропускная способность ЮГК может быть расширена, и если будет принято решение об этом, мы будем рады сотрудничать с Азербайджаном. Но для того, чтобы банк смог профинансировать проект, он должен быть согласован с целями Парижского соглашения и подходом банка к использованию ископаемого топлива.

Помимо этого, мы также поддерживаем сектор возобновляемых источников энергии Азербайджана. В этом году мы инвестировали в первую в стране частную солнечную электростанцию недалеко от поселка Алят. Мы также намерены инвестировать в первую в своем роде ветроэлектростанцию на Абшеронском полуострове, и мы готовы оказывать дальнейшую поддержку этому сектору в будущем.

- ЕБРР предоставил долгосрочный кредит на разработку, строительство и эксплуатацию ветроэлектростанции установленной мощностью 240 МВт, расположенной на Абшеронском районе Азербайджана. Можем ли мы ожидать каких-либо новых кредитов в ближайшем будущем в сфере возобновляемых источников энергии? Учитывает ли ЕБРР также потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана на освобожденных землях при рассмотрении дальнейших проектов?

- Мы инвестировали 21,4 миллиона евро в первую частную солнечную электростанцию в Гарадаге в течение одного года после подписания и утверждения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым закона «Об использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ)». Позже в этом году мы готовимся продолжить инвестиции в упомянутую вами ветроэлектростанцию на Абшероне. Однако нужно обратить внимание, что проект все еще находится на стадии подготовки.

Наше активное взаимодействие с сектором возобновляемых источников энергии Азербайджана подчеркивает нашу готовность поддержать программу перехода Азербайджана к "зеленой" экономике. Возобновляемые источники энергии являются одним из наших ключевых стратегических приоритетов здесь. Поэтому мы продолжим изучать дальнейшие инвестиционные возможности в Азербайджане, и их географическое положение будет оцениваться на основе каждого проекта.

- Какие еще шаги предпринимает ЕБРР для содействия переходу Азербайджана к зеленой экономике?

- ЕБРР готов помочь Азербайджану в дальнейшем развитии ненефтяного сектора и увеличении инвестиций в зеленую экономику. Помимо возобновляемых источников энергии, мы финансируем проекты по повышению энергоэффективности, более экологически чистого транспорта и устойчивой инфраструктуры.

В ходе моего визита на следующей неделе я подпишу соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи. Мы хотели бы поблагодарить министров финансов, экономики, других членов кабинета министров и главу Гянджи за их постоянную поддержку проектов в рамках программы "Зеленые города Гянджи".

Проект следует за нашими предыдущими инвестициями в улучшение инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов в Гяндже, которая стала первым азербайджанским городом, присоединившимся к программе "Зеленые города". Я искренне надеюсь, что это будет одна из многих инвестиций в зеленую инфраструктуру Азербайджана.

- Каковы будут основные направления деятельности ЕБРР в Азербайджане в 2023 году?

- Мы намерены сохранить наши ключевые стратегические приоритеты для Азербайджана в 2023 году, что означает продолжение сосредоточения внимания на развитии ненефтяного сектора страны, укреплении местных кредиторов, а также увеличении инвестиций в зеленую экономику и региональные связи.