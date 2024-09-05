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Глава Центробанка обсудил с региональным директором IFC приоритеты энергоперехода

Глава Центробанка обсудил с региональным директором IFC приоритеты энергоперехода 10:38
Финансы
5 сентября 2024 г. 10:55
Глава Центробанка обсудил с региональным директором IFC приоритеты энергоперехода

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили стратегические приоритеты по переходу к "зеленой экономике".

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече с делегацией IFC во главе с региональным директором корпорации Инес Рочей.

Кроме этого, на встрече были обсуждены инициативы, направленные на формирование инфраструктуры, необходимой для развития зеленой экономики в стране, актуальные вопросы, стоящие в повестке ЦБА по устойчивому финансированию.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим двусторонний интерес, и перспективам сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s Central Bank, IFC mull development of green economy
Версия на азербайджанском языке ФотоAMB və IFC "yaşıl iqtisadiyyat"ın inkişafını müzakirə edib

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