Глава ЦБА: В Азербайджане царит финансовая и макроэкономическая стабильность

© Report https://report.az/storage/news/1f8c7e9fe0de088ad1a2ae0fa196c0f8/87ba84a1-e519-49c2-9873-50977eeb2823_292.jpg

"В начале марта мы стали свидетелями начала падения нефтяных цен на фоне расширения географии коронавируса, его влияния на экономические процессы, торговлю, экономический рост, оценку и прогнозы".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, в Азербайджане царит финансовая и макроэкономическая стабильность, и нынешнее падение цен на нефть не может создать существенную проблему в торговом или платежном балансах страны.

Э.Рустамов отметил, что сейчас основная работа правительства и ЦБА заключается в том, чтобы оправдать ожидания населения и участников рынка, имеющих на руках манаты: "Для этого мы используем все меры. Вчера состоялся валютный аукцион, спрос полностью удовлетворен".