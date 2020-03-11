Глава ЦБА: В Азербайджане царит финансовая и макроэкономическая стабильность

"В начале марта мы стали свидетелями начала падения нефтяных цен на фоне расширения географии коронавируса, его влияния на экономические процессы, торговлю, экономический рост, оценку и прогнозы".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
По его словам, в Азербайджане царит финансовая и макроэкономическая стабильность, и нынешнее падение цен на нефть не может создать существенную проблему в торговом или платежном балансах страны.
Э.Рустамов отметил, что сейчас основная работа правительства и ЦБА заключается в том, чтобы оправдать ожидания населения и участников рынка, имеющих на руках манаты: "Для этого мы используем все меры. Вчера состоялся валютный аукцион, спрос полностью удовлетворен".