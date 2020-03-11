 Наверх

Глава ЦБА: В Азербайджане царит финансовая и макроэкономическая стабильность

Глава ЦБА: В Азербайджане царит макроэкономическая стабильность

© Report

"В начале марта мы стали свидетелями начала падения нефтяных цен на фоне расширения географии коронавируса, его влияния на экономические процессы, торговлю, экономический рост, оценку и прогнозы".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, в Азербайджане царит финансовая и макроэкономическая стабильность, и нынешнее падение цен на нефть не может создать существенную проблему в торговом или платежном балансах страны.

Э.Рустамов отметил, что сейчас основная работа правительства и ЦБА заключается в том, чтобы оправдать ожидания населения и участников рынка, имеющих на руках манаты: "Для этого мы используем все меры. Вчера состоялся валютный аукцион, спрос полностью удовлетворен".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!