Глава ЦБА рассказал о влиянии внешних и внутренних факторов на инфляцию
Финансы
- 22 октября, 2025
- 11:59
Рост цен в странах - торговых партнерах Азербайджана в 2025 году способствовал росту цен внутри страны на 3,12 процентных пункта (п.п.).
Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора регулятора.
По словам главы ведомства, среди внутренних факторов наибольшее влияние на инфляцию оказали рост потребления со стороны государства и домашних хозяйств - на 3,35 п.п., а также подорожание сельскохозяйственной продукции, добавившее 4,28 п.п.
Согласно обновленным прогнозам ЦБА, годовая инфляция в Азербайджане ожидается в пределах 6% в 2025 году и 5,7% в 2026 году.
Для сравнения: в июльском прогнозе Центробанк оценивал инфляцию в 5,7% на 2025 год и 5,3% на 2026 год.
