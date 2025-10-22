Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Глава ЦБА рассказал о влиянии внешних и внутренних факторов на инфляцию

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 11:59
    Глава ЦБА рассказал о влиянии внешних и внутренних факторов на инфляцию

    Рост цен в странах - торговых партнерах Азербайджана в 2025 году способствовал росту цен внутри страны на 3,12 процентных пункта (п.п.).

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора регулятора.

    По словам главы ведомства, среди внутренних факторов наибольшее влияние на инфляцию оказали рост потребления со стороны государства и домашних хозяйств - на 3,35 п.п., а также подорожание сельскохозяйственной продукции, добавившее 4,28 п.п.

    Согласно обновленным прогнозам ЦБА, годовая инфляция в Азербайджане ожидается в пределах 6% в 2025 году и 5,7% в 2026 году.

    Для сравнения: в июльском прогнозе Центробанк оценивал инфляцию в 5,7% на 2025 год и 5,3% на 2026 год.

    ЦБА инфляция Талех Кязымов
    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb
    Impact of various factors on inflation in Azerbaijan revealed

