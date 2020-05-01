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Глава ЦБА поручил выплатить зарплату сотрудникам Amrah Bank

Глава ЦБА поручил выплатить зарплату сотрудникам Amrah Bank

© Report/Firi Salim

"Проведенные нами в ОАО "Amrah Bank" проверки показали наличие серьезного недостатка в капитализации, как и у другого банка [лицензия которого отозвана] - Atabank".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"Руководству Amrah Bank было предоставлено время. Мы сообщили им, что есть возможности для дополнительного финансирования. Однако они не согласились с этим, и мы приняли решение [по отзыву лицензии]. ЦБА не заинтересован в закрытии какого-либо банка. Этот вопрос обсуждался на Совете по финансовой стабильности, и было принято соответствующее решение, поскольку оздоровление банков [Amrah Bank и Atabank] оказалось невозможным", - отметил он.

Председатель ЦБА также прокомментировал вчерашние протесты сотрудников Amrah Bank, отметив, что они носят эмоциональный характер. "Я поручил выплатить зарплату работникам Amrah Bank. Да, они потеряли работу, но я думаю, что банковский сектор привлечет оттуда квалифицированных кадров".

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