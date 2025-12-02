Глава ЦБА обсудит в Южной Корее финансовое регулирование

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов начал рабочий визит в Южную Корею.

Как сообщает Report со ссылкой на организацию, в рамках визита запланированы двусторонние встречи с органами финансового контроля Кореи.

Цель визита - расширение сотрудничества и обмен опытом между финансовыми секторами двух стран.

"На встречах будут обсуждены вопросы, касающиеся макроэкономической ситуации, совершенствования регулятивных рамок в финансовом секторе, технологических инноваций и другие вопросы", - говорится в информации.