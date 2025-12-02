Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Глава ЦБА обсудит в Южной Корее финансовое регулирование

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 10:25
    Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов начал рабочий визит в Южную Корею.

    Как сообщает Report со ссылкой на организацию, в рамках визита запланированы двусторонние встречи с органами финансового контроля Кореи.

    Цель визита - расширение сотрудничества и обмен опытом между финансовыми секторами двух стран.

    "На встречах будут обсуждены вопросы, касающиеся макроэкономической ситуации, совершенствования регулятивных рамок в финансовом секторе, технологических инноваций и другие вопросы", - говорится в информации.

    Taleh Kazımovun Cənubi Koreyaya işgüzar səfəri başlayıb
    Delegation of Azerbaijan's Central Bank embarks on official visit to Republic of Korea
