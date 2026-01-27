Лидеры Турции и Нигерии обсудили вопросы безопасности в Африке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его нигерийский коллега Бола Ахмед Тинибу в ходе встречи в Анкаре обсудили вопросы безопасности в Африке.

Как сообщает Report, по итогам встречи лидеры двух страны провели пресс-конференцию.

"Мы обсудили вопросы мира и безопасности на континенте", - сказал Тинибу. Он подчеркнул, что Нигерия держит в центре внимания вопрос демократии и благосостояния в Сомали.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что террористические группировки на побережье Африки представляют угрозу для всего континента, и Турция поддерживает дружественную Нигерию в борьбе с этой проблемой.

"Сегодня мы также обсудили сотрудничество в военной сфере, а также области разведки", - добавил турецкий лидер.