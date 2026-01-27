Лидеры Турции и Нигерии обсудили вопросы безопасности в Африке
В регионе
- 27 января, 2026
- 21:42
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его нигерийский коллега Бола Ахмед Тинибу в ходе встречи в Анкаре обсудили вопросы безопасности в Африке.
Как сообщает Report, по итогам встречи лидеры двух страны провели пресс-конференцию.
"Мы обсудили вопросы мира и безопасности на континенте", - сказал Тинибу. Он подчеркнул, что Нигерия держит в центре внимания вопрос демократии и благосостояния в Сомали.
Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что террористические группировки на побережье Африки представляют угрозу для всего континента, и Турция поддерживает дружественную Нигерию в борьбе с этой проблемой.
"Сегодня мы также обсудили сотрудничество в военной сфере, а также области разведки", - добавил турецкий лидер.
Последние новости
23:07
Испанские спасатели сопроводили подсанкционный танкер в порт ТанжераДругие страны
22:58
Фото
В Анкаре состоялось очередное заседание политического диалога между Турцией и ЕСВ регионе
22:50
При ударах ВС РФ по поезду в Харькове погибли три человека, двое пострадалиДругие страны
22:44
На Филиппинах произошло сильное землетрясениеПроисшествия
22:35
Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительствуДругие страны
22:24
Сибига рассказал о запланированных к подписанию документах между РФ, США и УкраинойДругие страны
22:10
Трамп заявил, что провел хороший разговор с президентом СирииДругие страны
21:57
Индекс доллара США обновил почти четырехлетний минимумФинансы
21:42
Видео