    Лидеры Турции и Нигерии обсудили вопросы безопасности в Африке

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 21:42
    Лидеры Турции и Нигерии обсудили вопросы безопасности в Африке

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его нигерийский коллега Бола Ахмед Тинибу в ходе встречи в Анкаре обсудили вопросы безопасности в Африке.

    Как сообщает Report, по итогам встречи лидеры двух страны провели пресс-конференцию.

    "Мы обсудили вопросы мира и безопасности на континенте", - сказал Тинибу. Он подчеркнул, что Нигерия держит в центре внимания вопрос демократии и благосостояния в Сомали.

    Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что террористические группировки на побережье Африки представляют угрозу для всего континента, и Турция поддерживает дружественную Нигерию в борьбе с этой проблемой.

    "Сегодня мы также обсудили сотрудничество в военной сфере, а также области разведки", - добавил турецкий лидер.

