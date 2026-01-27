Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Кабмин обсудил экологическое состояние Каспийского моря и Бакинской бухты

    Экология
    • 27 января, 2026
    • 21:40
    Кабмин обсудил экологическое состояние Каспийского моря и Бакинской бухты

    В Кабинете Министров под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание, посвященное вопросам реализации "Комплексного плана мероприятий на 2025-2030 годы по повторной ликвидации и изоляции аварийных и непригодных для эксплуатации гидротехнических сооружений различного назначения в Каспийском море, включая аварийные и ликвидированные скважины, эстакады, причальные мосты, платформы, а также подъему затонувших и полузатонувших судов и выполнению других реабилитационных работ" и улучшению экологического состояния Бакинской бухты.

    Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, в своем выступлении премьер-министр отметил, что в нефтегазовых месторождениях Каспийского моря, расположенных в азербайджанском секторе, вследствие износа, коррозии и воздействия гидрометеорологических факторов аварийное состояние приобрели унаследованные с советских времен гидротехнические сооружения различного назначения, ликвидированные или законсервированные нефтяные скважины, эстакады, причальные мосты и платформы. Возникшие в результате этого проблемы негативно сказываются на экологическом состоянии моря. Вместе с тем, подчеркивалось, что в результате длительного антропогенного воздействия в Бакинской бухте (на Приморском бульваре) значительно углубилось загрязнение, что обусловило острую необходимость в улучшении ее экологического состояния.

    В связи с Комплексным планом мероприятий заведующий отделом промышленности и энергетики Аппарата Кабинета Министров Эльшан Гаджизаде представил презентацию, были заслушаны доклады министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Рашада Исмаилова, президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшана Наджафа и председателя Правления Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Афгана Джалилова.

    В то же время, по вопросам улучшения экологического состояния Бакинской бухты были заслушаны доклады председателя правления Управления Приморского бульвара Ханлара Агаларова и председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заура Микаилова и другие выступления.

    Были проведены обсуждения, по итогам которых соответствующим государственным органам были даны поручения о проведении мониторинга в Каспийском море с последующей разработкой интерактивной картографической схемы, определению и приоритетности объемов работ, изучению международного опыта и реализации мероприятий на основе принципов государственно-частного партнерства. Также были даны поручения по демонтажу аварийных и непригодных для эксплуатации гидротехнических сооружений и скважин, подъему затонувших и полузатонувших судов, а также оценке воздействия реализуемых мер на улучшение состояния прибрежной морской среды.

    В целях очистки Бакинской бухты (Приморского бульвара) и улучшения ее экологического состояния было поручено подготовить План мероприятий, предусматривающий неотложные работы по удалению с территории обнажившихся в прибрежной зоне металлических конструкций вследствие отступления морской воды, предотвращению сброса сточных вод в акваторию, очистке поверхности воды от нефтяных пятен и различных отходов, а также прилегающих земель, загрязненных нефтью.

