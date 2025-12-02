İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Taleh Kazımovun Cənubi Koreyaya işgüzar səfəri başlayıb

    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:07
    Taleh Kazımovun Cənubi Koreyaya işgüzar səfəri başlayıb
    Taleh Kazımov

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Cənubi Koreyaya işgüzar səfəri başlayıb.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Koreyanın maliyyə nəzarəti qurumları ilə ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Görüşlərdə makroiqtisadi vəziyyət, maliyyə sektorunda tənzimləyici çərçivələrin təkmilləşdirilməsi, texnoloji yeniliklər və digər məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır.

    Səfərin məqsədi iki ölkənin maliyyə sektorları arasında əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsindən ibarətdir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov Cənubi Koreya
    Глава ЦБА обсудит в Южной Корее финансовое регулирование
    Delegation of Azerbaijan's Central Bank embarks on official visit to Republic of Korea

