Taleh Kazımovun Cənubi Koreyaya işgüzar səfəri başlayıb
Maliyyə
- 02 dekabr, 2025
- 10:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Cənubi Koreyaya işgüzar səfəri başlayıb.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Koreyanın maliyyə nəzarəti qurumları ilə ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Görüşlərdə makroiqtisadi vəziyyət, maliyyə sektorunda tənzimləyici çərçivələrin təkmilləşdirilməsi, texnoloji yeniliklər və digər məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır.
Səfərin məqsədi iki ölkənin maliyyə sektorları arasında əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsindən ibarətdir.
Son xəbərlər
10:46
Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıbDigər
10:44
ABB "İlin əqdi" mükafatını qazandı!Maliyyə
10:43
Azərbaycanda pul bazası noyabrda 3 %-dən çox artıbMaliyyə
10:41
Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcəkCOP29
10:41
"Fitch Solutions": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025–2027-ci illərdə orta hesabla 2,4 % artacaqMaliyyə
10:41
Foto
Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşübFərdi
10:39
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıbMaliyyə
10:36
Video
Azərbaycan ictimai iaşə sektorunda POS-terminalla nağdsız dövriyyə üzrə vergi yükünü azaldırBiznes
10:34