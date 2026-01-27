Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Великобритания увеличила число своих военнослужащих в Украине

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 21:11
    Великобритания увеличила число своих военнослужащих в Украине

    Число британских военнослужащих в Украине, которые обеспечивают безопасность посольства в Киеве и задействованы в военных операциях, увеличилось с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в комитете по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.

    "У нас есть несколько британских военнослужащих в Украине, которые оказывают помощь посольству и Украине в ее обороне, - сказал он. - Такая ситуация сохраняется с возобновления работы оборонной секции посольства в апреле 2022 года. С момента выборов [в июле 2024 года] это число выросло. Мы продолжаем наращивать поддержку Украины по ее просьбе".

    Напомним, что 6 января по итогам встречи Коалиции желающих в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть международные силы на украинской территории. Участники также подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву.

    Великобритания Украина посольство Киев Джон Хили

    Последние новости

    21:35

    Итконен: ЕС откажется от всех видов энергоносителей из РФ

    Другие страны
    21:27

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли в море после отказа Индии от поставок

    Другие страны
    21:13

    Доход Азербайджана от экспорта хлопка в 2025 году превысил 160 млн долларов

    Бизнес
    21:11

    Великобритания увеличила число своих военнослужащих в Украине

    Другие страны
    21:02

    Руководитель Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР освобожден от должности

    Внутренняя политика
    21:00

    Мирзоян обсудил с главой ПАСЕ мирный процесс между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    20:52

    Арне Слот отметил, что в составе "Карабаха" есть сильные нападающие

    Футбол
    20:46
    Фото

    В Красной Слободе почтили память жертв Холокоста

    Внутренняя политика
    20:33

    Начальники генштабов Турции и Франции обсудили двусторонние отношения

    В регионе
    Лента новостей