Великобритания увеличила число своих военнослужащих в Украине

Число британских военнослужащих в Украине, которые обеспечивают безопасность посольства в Киеве и задействованы в военных операциях, увеличилось с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в комитете по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.

"У нас есть несколько британских военнослужащих в Украине, которые оказывают помощь посольству и Украине в ее обороне, - сказал он. - Такая ситуация сохраняется с возобновления работы оборонной секции посольства в апреле 2022 года. С момента выборов [в июле 2024 года] это число выросло. Мы продолжаем наращивать поддержку Украины по ее просьбе".

Напомним, что 6 января по итогам встречи Коалиции желающих в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть международные силы на украинской территории. Участники также подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву.