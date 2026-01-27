Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Итконен: ЕС откажется от всех видов энергоносителей из РФ

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 21:35
    Итконен: ЕС откажется от всех видов энергоносителей из РФ

    Еврокомиссия готова защищать свою позицию по принятым решениям, что касается и одобренного вчера со стороны Совета ЕС запрета на импорт российского газа.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в ответ на вопрос, как повлияет желание Венгрии и Словакии обратиться в Европейский суд для оспаривания данного решения.

    По ее словам, страны ЕС имеют право оспаривать решения в суде, в том числе и директивы REpower EU по поэтапному отказу от газа из РФ.

    "Мы приветствуем одобрение REpower EU, это исторический момент для Евросоюза. Процесс сейчас завершен, и это был последний шаг, который окончательно остановит импорт российского газа, и мы можем перейти к поэтапному отказу и от нефти из РФ", - сказала Итконен, добавив, что решение по нефти планируется принять до конца этого года.

    По ее словам, Еврокомиссия продолжит работать с государствами-членами, и в данном случае конкретно с Венгрией и Словакией. ЕС всегда с пониманием относился к особой ситуации в этих двух странах, поддержка которых в плане диверсификации источников энергоносителей продолжится при поэтапном отказе от российского газа, отметила она.

    По словам Итконен, ЕК планирует к концу года представить на рассмотрение Совета ЕС предложение на запрет на поставки российской нефти.

    "Что касается ядерной энергии, то это немного более сложный процесс для подготовки, но и он находится в разработке. У меня нет сроков, которые я могла бы назвать, но надеюсь, мы сможем сделать это в нужное время", - сказала представитель ЕК.

    Она подчеркнула, что однозначным остается стремление довести до конца политику REpower EU, которая заключается в отказе от любых российских энергоносителей на рынке Евросоюза. И, очевидно, нефть и ядерная энергия дополнят это, заключила Итконен.

    Лента новостей