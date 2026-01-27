Доход Азербайджана от экспорта хлопка в 2025 году превысил 160 млн долларов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Азербайджан экспортировал в 2025 году 114 тыс. 276,47 тонны хлопкового волокна на сумму 161 млн 902,45 тыс. долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, по сравнению с 2024 годом стоимость экспортируемой продукции снизилась на 9,1%, а объем - на 4,7%.

    Доля хлопковолокна в общем объеме экспортируемых товаров ненефтяного сектора составляет 4,97%.

    В 2025 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 49 млрд 423 млн долларов. Это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из общего внешнеторгового оборота 25 млрд 43 млн долларов приходится на экспорт, а 24 млрд 380 млн долларов - на импорт.

    Azərbaycan ötən il pambıq ixracından 160 milyon dollardan çox gəlir əldə edib

