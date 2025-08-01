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Глава ЦБА обсудил со страховщиками итоги I полугодия

Глава ЦБА обсудил со страховщиками итоги I полугодия 09:29
Финансы
1 августа 2025 г. 09:45
Глава ЦБА обсудил со страховщиками итоги I полугодия

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов провел встречу с руководителями компаний, действующих на страховом секторе.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"В ходе встречи широко обсудили динамику развития показателей сектора в первом полугодии этого года и текущие вызовы. При этом особое внимание было уделено стратегическим приоритетам на предстоящий период и запланированным инициативам", - говорится в публикации.

Отметим, что 16 страховщиков в I-ом полугодии 2025 года собрали премий на сумму 817,048 млн манатов (+12,7% от показателя 6 месяцев 2024 года), выплаты составили 432,198 млн манатов (+21,4%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sığortaçılarının I yarımildə fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub

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