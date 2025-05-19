Глава ЦБА обсудил итоги I квартала с представителями микрофинансовых организаций

Глава ЦБА обсудил итоги I квартала с представителями микрофинансовых организаций

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с руководителями Общественного объединения "Азербайджанская Ассоциация микрофинансирования" (АМФА), небанковскими кредитными организациями (НБКО), действующих в сфере микрофинансирования.

Report сообщает об этом со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с недавно принятой "Стратегическими рамками модели микрофинансирования", результатами деятельности НБКО за первый квартал текущего года, достигнутыми успехами и перспективами развития сектора.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным для НБКО вопросам, включая расширение доступа к альтернативным источникам финансирования и укрепление институционального потенциала.