Глава ЦБА обсудил итоги I квартала с представителями микрофинансовых организаций

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с руководителями Общественного объединения "Азербайджанская Ассоциация микрофинансирования" (АМФА), небанковскими кредитными организациями (НБКО), действующих в сфере микрофинансирования.
Report сообщает об этом со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с недавно принятой "Стратегическими рамками модели микрофинансирования", результатами деятельности НБКО за первый квартал текущего года, достигнутыми успехами и перспективами развития сектора.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным для НБКО вопросам, включая расширение доступа к альтернативным источникам финансирования и укрепление институционального потенциала.