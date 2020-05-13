Глава ЦБА: К нам обратились за реструктуризацией 48 тыс. кредитов

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По состоянию на 7 мая в Азербайджане было подано 48 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов на сумму 549 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"Из них только 15 обращений не получили положительного ответа. В целом, 91% обращений касаются бизнес кредитов, 9% - потребительских кредитов, в том числе 5% ипотечных кредитов. Уже рассмотрено 37% обращений на сумму 200 миллионов манатов", - отметил он.

По словам главного банкира, на "горячую линию" ЦБА обратились 15 физических лиц с жалобой о несоблюдении банками рекомендаций по льготам: "Мы серьезно рассматриваем эти обращения".