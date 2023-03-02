Глава ЦБ России: Новые санкции не создают системных рисков для банков

Новые санкции против банков России уже не воспринимается как шоковое событие и не создают системных рисков.

Новые санкции против банков России уже не воспринимается как шоковое событие и не создают системных рисков.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков страны.

"Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков", - сказала она.

В конце февраля "Альфа-банк", "Росбанк" и "Тинькофф банк" попали под 10-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.