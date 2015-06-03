​Глава бакинского офиса Азиатского банка развития посетил информационное агентство Report - ФОТО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Глава постоянного представительства Азиатского банка развития в Азербайджане Олли Норойоно посетил информационное агентство Report.

Глава постоянного представительства встретился с главным редактором и сотрудниками экономического отдела.

Главный редактор Мурад Алиев, проинформировав об основных направлениях деятельности агентства, отметил, что Report широко освещает деятельность международных финансовых структур.

В свою очередь, Олли Норойоно отметил, что в сферу деятельности Азиатского банка развития входит подготовка отчетов по различным сферам экономики. Он пожелал успехов агентству в его работе и выразил надежду, что в будущем будет налажено широкое сотрудничество в сфере информации.