Глава Ассоциации банков Азербайджана: Продажа долларов не ограничена

Азербайджанские банки не ограничили продажу доллара США.

Об этом Report заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев, комментируя слухи о том, что гражданам страны будут продавать доллары один раз в год.

"Это неверная информация. Как и прежде, граждане могут покупать инвалюту до 500 долларов США, предъявив удостоверение личности, для покупки от 500 до 20 тыс. манатов необходимо заполнить бланк, а свыше 20 тыс. манатов – указать источник средств. Кроме этого, нет никаких новых решений. Граждане могут проводить операции по обмену валют в любом банке, соблюдая условия карантинного режима", - отметил он.