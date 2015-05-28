Герман Греф: В России проводить серьезные и широкомасштабные реформы опасно

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что с нынешней российской системой управления опасно начинать серьезные, широкомасштабные реформы. Сначала в стране необходимо создать эффективную систему управления.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью газете "Ведомости" глава Сбербанка Герман Греф.

"Чем меньше денег, тем больше стимулов к реформам. И при цене нефти в районе 70 долларов больших стимулов к реформаторству нет. Прежде чем начинать реформировать нечто, нужно сначала создать эффективную систему управления. С существующей сегодня опасно начинать серьезные, широкомасштабные реформы", - сказал Г.Греф.

Говоря о текущей экономической ситуации, Греф отметил, что не видит источников роста, которые позволили бы выйти из негативного тренда. По его словам, 2015-2016 годы будут сложными и для экономики в целом, и для банковского сектора. Однако падение ВВП на 3-4% не так принципиально. Основной проблемой является то, что Россия впадает в долгосрочный негативный тренд. Так, в апреле розничные продажи упали до 9,8% в годовом выражении, инвестиции - до 4,8%, показатели промышленности - до 4,5%, ВВП - до 4%. Дефицит федерального бюджета достиг 4,4% ВВП, банковский сектор снова вышел в минус.

Затем Г.Греф отказался описывать текущую ситуацию словом "тупик", отметив, что нынешняя система будет медленно деградировать. Президент Сбербанка считает, что для обеспечения будущего экономического роста России необходимо инвестировать в человеческие ресурсы, новые технологии, важнейшие институты, улучшить общую инвестиционную среду в стране.