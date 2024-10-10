Геополитический шторм над Персидским заливом: угроза для экономики Ирана

Экономический рост Ирана в 2024/2025 финансовом году (длится с апреля по март), по прогнозам, снизится до 3,8%, а в 2025/2026 году – до 1,8%.

Экономический рост Ирана в 2024/2025 финансовом году (длится с апреля по март), по прогнозам, снизится до 3,8%, а в 2025/2026 году – до 1,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию Fitch Solutions.

«Это связано с усилением санкционного давления и ослаблением спроса на нефть, особенно со стороны Китая – крупнейшего покупателя иранской нефти», - отмечает Fitch Solutions.

В 2023/2024 финансовом году экономический рост Ирана превысил ожидания, достигнув 5%, что выше предыдущего прогноза в 4,3%. Этот прирост был обеспечен активной добычей и экспортом нефти, несмотря на санкции США.



Согласно последним данным, что в первом квартале 2024/2025 финансового года рост замедлился до 4,2% в годовом исчислении с 5,3% в четвертом квартале 2023/2024 финансового года.

«Мы сохраняем наш прогноз более медленного роста на 1,8% в 2025/2026 финансовом году, поскольку добыча и экспорт нефти стагнируют, а более слабые доходы ограничивают рост государственных расходов и инвестиций», - отмечает компания.

Основные факторы замедления

Основной причиной спада станет сокращение нефтяного экспорта, вызванное новыми санкциями США, введенные в апреле 2024 года, и замедлением китайской экономики. Ожидается, что в 2024/2025 году экспорт нефти сократится с 15,9% до 6,8%, а в 2025/2026 году – до 1,2%. Также предсказывается замедление роста добычи иранской нефти до 0,2% (против прежнего прогноза в 2%) и экспорта до 1,2% (против 2,4%) в 2025 году, что отразится на доходах государства и ограничит его инвестиционные возможности.



Нефтяной сектор играет ключевую роль в экономике Ирана, и его стагнация скажется на государственных доходах, особенно учитывая необходимость предоставлять значительные скидки покупателям для обхода санкций. Это усилит фискальные ограничения, замедлит рост заработных плат и социальных выплат, что, в свою очередь, скажется на частном потреблении.

Высокая инфляция и влияние на потребление

По ожиданиям Fitch Solutions, Иран продолжает сталкиваться с высокой инфляцией. Несмотря на некоторое снижение в сентябре 2024 году (до 31,2%), средний уровень инфляции в ближайшие годы останется высоким, на уровне 33,2% в 2024/2025 и 31,7% в 2025/2026 годах. Это вызвано ослаблением национальной валюты и давлением на цены импорта. Высокая инфляция ограничит частное потребление, что внесет только 2 процентных пункта в рост ВВП в 2024/2025 финансовом году и 1,1 процентных пункта в 2025/2026 году.

Fitch Solutions подчеркивает, что усиливающаяся засуха также представляет угрозу для сельскохозяйственного производства, что может иметь неблагоприятные последующие последствия для рабочих мест и внутренних цен на продукты питания.

Инвестиции под угрозой

Президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о необходимости привлечения более 100 млрд долларов США иностранных инвестиций для достижения роста в 8% в год. Однако реализация этих планов представляется маловероятной, учитывая сохраняющиеся санкции США и включение Ирана в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ужесточение санкционного давления США, особенно в случае победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года, усугубит эту ситуацию, снижая перспективы для иностранных инвестиций и замедляя экономический рост.

Геополитические риски

Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, что создает дополнительные риски для экономики Ирана. Обострение конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла» может перерасти в полномасштабную войну, которая затронет и другие прокси-группы в Ираке, Сирии и Йемене. В случае эскалации конфликта возможны серьезные удары по ключевой энергетической инфраструктуре Ирана, что нанесет мощный удар по его экономике.

Возможности для улучшения ситуации

Однако, как отмечают аналитики Fitch Solutions, существует и сценарий улучшения: если Иран добьется прогресса в нормализации отношений с Западом, смягчение санкций может привести к росту экспорта и привлечению инвестиций. Этот сценарий остается маловероятным, но потенциально мог бы внести значительный вклад в экономическое развитие страны.

Ужесточение санкций, высокая инфляция, снижение экспортных доходов и геополитические риски создают препятствия для устойчивого экономического роста. В краткосрочной перспективе страна будет стремиться к балансировке экономических ограничений, надеясь на улучшение ситуации в международных отношениях.