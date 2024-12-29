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ГЭЦ завершил 2023 год с чистой прибылью в 3,7 млн манатов

ГЭЦ завершил 2023 год с чистой прибылью в 3,7 млн манатов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 3,739 млн манатов, в то время как 2022 год центр завершил с чистым убытком в 1,623 млн манатов.
Финансы
29 декабря 2024 г. 17:04
ГЭЦ завершил 2023 год с чистой прибылью в 3,7 млн манатов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 3,739 млн манатов, в то время как 2022 год центр завершил с чистым убытком в 1,623 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ГЭЦ, в прошлом году операционные доходы центра составили 38,983 млн манатов (на 83,4% больше, чем годом ранее), инвестиционные доходы - 33 тыс. манатов (+2,5 раза), прочие доходы - 10 тыс. манатов (-149,2 раза), амортизационные расходы - 2,907 млн манатов (-6,4%), расходы на ремонт и техническое обслуживание - 514 тыс. манатов (-6%), командировочные расходы - 148 тыс. манатов (-32,1%), другие расходы - 1,695 млн манатов (+54%).

По состоянию на 1 января текущего года активы ГЭЦ составили 47,228 млн манатов, что на 18,2% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства центра увеличились на 51,2% - до 1,971 млн манатов, а балансовый капитал - на 17,1% - до 45,257 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət İmtahan Mərkəzi ötən il 4 milyon manata yaxın xalis mənfəət əldə edib

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