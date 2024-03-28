ГЭЦ выбирает аудитора

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023-2024 годы.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023-2024 годы.

Как сообщает Report, плата за участие составляет 114 манатов.

Желающие принять в нем участие могут представить свои предложения до 19 апреля в административное здание по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. ак.Гасана Алиева, 299.

Предложения будут рассмотрены 19 апреля в 12:00 по указанному адресу.

ГЭЦ создан указом президента страны от 11 апреля 2016 года. Его уставный капитал составляет 1 млн манатов.