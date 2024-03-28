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ГЭЦ выбирает аудитора

ГЭЦ выбирает аудитора Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023-2024 годы.
Финансы
28 марта 2024 г. 16:14
ГЭЦ выбирает аудитора

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023-2024 годы.

Как сообщает Report, плата за участие составляет 114 манатов.

Желающие принять в нем участие могут представить свои предложения до 19 апреля в административное здание по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. ак.Гасана Алиева, 299.

Предложения будут рассмотрены 19 апреля в 12:00 по указанному адресу.

ГЭЦ создан указом президента страны от 11 апреля 2016 года. Его уставный капитал составляет 1 млн манатов.

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