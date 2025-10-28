Гасымлы: InsurTech формирует качественно новый этап в экономических отношениях стран ОТГ

В настоящее время объем мирового рынка страховых технологий (InsurTech) составляет примерно 35 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом заявил председатель Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы на "Саммите InsurTech тюркских государств 2025".

Он отметил, что в ближайшие годы рынок InsurTech будет развиваться быстрыми темпами и к 2034 году его объем может достичь 610 млрд долларов США.

"Процесс идет быстрыми темпами. У нас мало времени. Если мы не успеем адаптироваться к новым технологиям, можем проиграть конкуренцию. Создание систем больших данных (Big Data) и переход к более продвинутым методам оценки рисков полностью меняют суть страхования", - сказал Гасымлы.

Он подчеркнул, что Big Data, искусственный интеллект и цифровые платформы выводят оценку рисков, персонализацию продуктов и эффективность обслуживания на совершенно новый уровень в страховом секторе.

В.Гасымлы также отметил, что под руководством Организации тюркских государств (ОТГ) в тюркском мире активно развивается экономическая и институциональная интеграция:

"Радует, что страховой сектор становится частью этого процесса. Расширение сотрудничества между тюркскими странами в области InsurTech - это часть общей цифровой трансформации, которая формирует качественно новый этап в экономических отношениях тюркского мира".