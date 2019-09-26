Вице-президент: Госнефтефонд Азербайджана - надежный партнер IFC

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выступает за инвестиции не только для получения чистой прибыли, но и за инвестиции, способствующие позитивным изменениям в обществе.

Как передает Report, об этом сказал журналистам вице-президент Международной финансовой корпорации (IFC) по развитию экономики и частного сектора Ганс Петер Ланкес в рамках проходящей в Баку на инвестиционной конференции "Импактное инвестирование: вызовы и возможности для институциональных инвесторов", организованной Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР) и IFC.

По его словам, конференция имеет очень важное значение, так как представляет концепцию социально-преобразующих инвестиций (импактное инвестирование) широкой аудитории.

«В 20-летний юбилей Госнефтефонда Азербайджана, мы очень рады быть здесь и сотрудничать с ними. ГНФАР выступает за инвестиции не только для получения чистой прибыли, но и за инвестиции, способствующие позитивным изменениям в обществе», - сказал Ланкес.

Он также отметил, что Госнефтефонд – это надежный партнер, с которым IFC связывают многолетние дружеские отношения.

«Госнефтефонд – профессиональный, опытный международный инвестор. ГНФАР был первым инвестиционным фондом с развивающихся рынков, который присоединился к Международной финансовой корпорации в рамках совместного инвестиционного партнерства, где мы инвестируем вместе в акции по всему миру. ГНФАР – это потрясающий надежный партнер», - сказал

Отметим, что цель конференции "Импактное инвестирование: вызовы и возможности для институциональных инвесторов" - изучение преобразующей силы капитала для изменения мировой траектории посредством инвестиций, которые имеют последствия не только для инвесторов, но и для всего социума, и для экономики в целом. За последнее десятилетие импактное инвестирование - целевой подход к инвестициям в компаниях, организациях и фондах с целью воздействия в социальных и/или экологических сферах наряду с финансовой - приобрело интерес и популярность в финансовом секторе. Импактные инвестиционные фонды растут в количестве, и их послужной список показывает ранние свидетельства достижения положительных финансовых результатов и социального воздействия.