    Фьючерсы на золото подорожали более чем на 1%

    Финансы
    • 23 февраля, 2026
    • 13:37
    Фьючерсы на золото подорожали более чем на 1%

    Стоимость золота выросла более чем на 1% в понедельник утром на фоне понижения спроса на риск в связи с глобальной неопределенностью.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $72,81 относительно предыдущего закрытия, или на 1,31% - до $5 153,71 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 3,98% - до $85,62 за унцию.

    Лента новостей