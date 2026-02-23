Фьючерсы на золото подорожали более чем на 1%
Финансы
- 23 февраля, 2026
- 13:37
Стоимость золота выросла более чем на 1% в понедельник утром на фоне понижения спроса на риск в связи с глобальной неопределенностью.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $72,81 относительно предыдущего закрытия, или на 1,31% - до $5 153,71 за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 3,98% - до $85,62 за унцию.
