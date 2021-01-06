О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фьючерсы на индексы США в основном падают в ожидании итогов выборов

Фьючерсы на индексы США в основном падают в ожидании итогов выборов Аналитики полагают, что победа демократов на выборах в сенат может позитивно повлиять на рынок
Финансы
6 января 2021 г. 18:01
Фьючерсы на индексы США в основном падают в ожидании итогов выборов

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в основном опускаются в среду, в то время как трейдеры ожидают итогов выборов в сенат США и оглашения официальных результатов выборов президента страны, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13% — до 30325 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 2,19%, до 12513,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3699,38 пункта.

Инвесторы внимательно следят за ходом выборов в сенат США. По данным телеканала NBC News, демократ Рафаэль Уорнок побеждает на втором туре выборов в сенат в американском штате Джорджия. Демократам нужно выиграть оба сенатских кресла от Джорджии, чтобы получить контроль над сенатом США вслед за палатой представителей и укрепить возможности будущей администрации Джо Байдена в проведении внутренней политики.

В то же время аналитики полагают, что победа демократов на выборах в сенат может позитивно повлиять на рынок. "Голубая волна" (преимущество демократов в сенате) может быть неплохим исходом для рынков, поскольку решительное принятие мер стимулирования помогут ускорить восстановление экономики", — отметил старший инвестиционный стратег в OCBC Bank Wealth Management Васу Менон (Vasu Menon), чье мнение также приводит агентство.

Позднее в ходе торгов будет также опубликована статистика по числу рабочих мест в частных компаниях США. Аналитики ожидают, что в декабре показатель вырос на 88 тысяч. В ноябре показатель вырос на 307 тысяч.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi