Фунт стерлингов вновь начал дешеветь

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Фунт стерлингов подешевел на фоне заявлений председателя Центробанка Англии (BoE) Марка Карни.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, М.Карни выразил беспокойство в связи с тем, как Brexit отразится на экономике страны.

Помимо этого, главный банкир подчеркнул, что они не будут торопиться с повышением ключевой ставки. После этих заявлений фунт стерлингов упал на 0,4% - до 1,2650 USD/GBP. Прогнозируется удешевление британской валюты до 1,24 USD/GBP.