Фунт стерлингов подорожал к доллару в ожидании данных о росте ВВП Британии

Финансы
14 августа 2025 г. 09:20
Курс фунта стерлингов к доллару вырос в четверг утром в преддверии публикации показателей промышленного производства и ВВП в Великобритании.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс фунта стерлингов к доллару повысился до $1,3577 за фунт с уровня предыдущего закрытия в $1,3571.

Курс евро к доллару в то же время снизился до $1,1703 с $1,1705 за евро, курс доллара к иене - до 146,43 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,08%, до 97,72 пункта.

В четверг будет опубликована предварительная оценка квартального роста ВВП Великобритании, которую представит бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS). Ожидается рост показателя на 1% годовом выражении, а в квартальном - на 0,1%.

При этом ONS также обнародует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики предполагают, что в июне его объемы в месячном выражении увеличились на 0,2%, а в годовом - снизились на 0,3%.

