Фунт стерлингов подорожал к доллару перед выходом данных по безработице в Британии

Курс фунта стерлингов к доллару вырос перед публикацией статистики по безработице в Великобритании до $1,3618 за фунт с уровня предыдущего закрытия в $1,3606.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро к доллару в то же время повысился до $1,1778 с уровня прошлого закрытия в $1,1761 за евро, курс доллара к иене опускался до 147,01 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 97,22 пункта.

Позднее во вторник Бюро национальной статистики опубликует данные по безработице в стране. Прогнозируется сохранение показателя в мае-июле на уровне апреля-июня - 4,7%.

В этот же день Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует показатели по промпроизводству в стране за август. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу.