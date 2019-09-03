Ожидания Brexit обвалили фунт до минимума за последние три года

Фунт стерлингов обвалился к доллару до минимума с октября 2016-го года из-за растущей обеспокоенности инвесторов по поводу Brexit без сделки. Британская валюта дешевела в ходе торгов до 1,1968 долларов, что является самым сильным падением фунта стерлингов за последние три года.

Как передает Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом свидетельствуют данные торгов.

В июле британская валюта из-за ситуации вокруг Brexit уже опускалась до минимальных значений апреля, а затем и марта 2017 года.

Лондон должен был покинуть ЕС еще в марте, но парламент страны несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям сделки с Брюсселем.

В итоге Британия получила отсрочку до 12 апреля, а затем и до 31 октября. Эта дата, до которой Брюссель и Лондон должны разработать соглашение, удовлетворяющее обе стороны.

Новый британский премьер Борис Джонсон обещает в любом случае выйти из ЕС до конца октября.

«Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало», — заявил Джонсон в телеобращении в понедельник, 2 сентября, после экстренного совещания правительства.

Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что это поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.