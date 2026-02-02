Фуад Исаев: Депозитный портфель азербайджанских банков за два года вырос на 30%

Депозитный портфель банков Азербайджана за минувшие два года увеличился на 30% или на 3,7 млрд манатов и составил 16,3 млрд манатов.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев.

Гендиректор отметил, что наблюдается постоянный рост объема вкладов населения в банках: "За последние 2 года депозитный портфель банков увеличился на 30% или на 3,7 млрд манатов и составил 16,3 млрд манатов. Отрадно, что наряду с абсолютным ростом вкладов наблюдается положительная динамика и в количестве новых вкладчиков. В результате, в 2025 году соответствующий показатель увеличился на 29% или на 43,6 тыс. человек, достигнув 194,1 тыс. человек. Одним из важных показателей растущего доверия к банковскому сектору является снижение тенденций долларизации. Следует отметить, что к концу 2025 года долларизация кредитного и депозитного портфелей физических лиц банков составляет 14,2% и 31,5% соответственно, что является исторически минимальным показателем".

По его словам, к концу 2025 года показатель достаточности капитала по банковскому сектору почти в 2 раза превышает минимальный регулятивный норматив, что означает хорошую капитализацию сектора: "За прошедшие 2 года (2024 и 2025 годы) "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" активы банков выросли более чем на 16%, превысив 57 млрд манатов. Соотношение активов банков к ВВП в текущем стратегическом периоде увеличилось более чем на 4 процентных пункта, превысив 44%. Кредитный портфель сектора за последние 2 года вырос на 30%, превысив 30 млрд манатов. Общий объем бизнес-кредитов банков за 2004-2025 годы увеличился на 28%, превысив 16,1 млрд манатов".