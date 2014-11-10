FT: "У еврозоны нет механизмов защиты от экономической депрессии"

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "В еврозоне сейчас не существует защитных механизмов, чтобы преодолеть экономическую депрессию, либо европейские политики не пытаются создать такой механизм". Как передает Report, об этом заявил редактор "Financial Times" Вольфганг Мюнхей.

По словам В.Мюнхея, во время экономического кризиса выражались мнения о распаде еврозоны, но сейчас риск распада очень велик: "2 года назад давались обнадеживающие прогнозы о восстановлении экономики еврозоны, но сегодня их реализация невозможна. В еврозоне сейчас не существует защитных механизмов, чтобы преодолеть экономическую депрессию, либо европейские политики не пытаются создать такой механизм, в отличие от ситуации двухлетней давности".

По словам редактора FT, сегодня основной опасностью являются не международные инвесторы, а "мятежный" электорат: "Такие политические лидеры как Марин Ле Пен во Франции, Беппе Грилло в Италии, Пабло Иглесиас в Испаниипроводят политику отделения от еврозоны. Граждане стран, пострадавших от экономического кризиса, не верят в то, что еврозона сможет выйти из депрессии".

"Есть ли новости о реформах структур? Самое главное остается без внимания. Проводимые в Германии трудовые реформы не только усилили конкуренцию на внутреннем рынке. Даже озвученные руководителем Европейского центрального банка Марио Драги оптимистичные мысли по поводу платежного баланса не уменьшают опасность", - сказал эксперт, который считает застой в еврозоне признаком политической несостоятельности.