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ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5% годовых

ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5% годовых Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%.
Финансы
29 января 2025 г. 23:06
ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%.

Как передает Report, об этом говорится на сайте американского регулятора.

"В поддержку своих целей FOMC [Федеральный комитет открытого рынка] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 4,25-4,5%", - отмечается в сообщении.

Указывается, что при рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам FOMC тщательно оценит поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.

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Версия на азербайджанском языке FED uçot dərəcəsini 4,25-4,5% səviyyəsində saxlayıb

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