ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%.

Как передает Report , об этом говорится на сайте американского регулятора.

"В поддержку своих целей FOMC [Федеральный комитет открытого рынка] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 4,25-4,5%", - отмечается в сообщении.

Указывается, что при рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам FOMC тщательно оценит поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.